Британцы в шоке: этот киноляп есть во всех экранизациях Шерлока Холмса, кроме советской

Сегодня экранизации многих художественных произведений гораздо популярнее оригиналов. Поэтому зрители зачастую даже не замечают ошибок, которые допускают режиссеры и сценаристы. К сожалению, так произошло со многими сериалами и фильмами про Шерлока Холмса. И даже британцы не понимают, в чем подвох.

Довольно часто в кадре появляется бульдог Ватсона, и только в советской экранизации у доктора нет домашнего питомца. Многие зрители и любители творчества Конан Дойла скорее поверят, что ошибку допустили создатели сериала с Василием Ливановым в главной роли. Однако это заблуждение.

Дело в том, что раньше англичане щенком бульдога называли короткоствольный револьвер, а также вспыльчивый характер. Но со временем выражение утратило свою популярность, и многие стали воспринимать его буквально. В итоге у доктора Ватсона появилась собака.