Британцы в шоке: этот киноляп есть во всех экранизациях Шерлока Холмса, кроме советской
Его проглядели даже поклонники Конан Дойла.
Сегодня экранизации многих художественных произведений гораздо популярнее оригиналов. Поэтому зрители зачастую даже не замечают ошибок, которые допускают режиссеры и сценаристы. К сожалению, так произошло со многими сериалами и фильмами про Шерлока Холмса. И даже британцы не понимают, в чем подвох.
Довольно часто в кадре появляется бульдог Ватсона, и только в советской экранизации у доктора нет домашнего питомца. Многие зрители и любители творчества Конан Дойла скорее поверят, что ошибку допустили создатели сериала с Василием Ливановым в главной роли. Однако это заблуждение.
Дело в том, что раньше англичане щенком бульдога называли короткоствольный револьвер, а также вспыльчивый характер. Но со временем выражение утратило свою популярность, и многие стали воспринимать его буквально. В итоге у доктора Ватсона появилась собака.