Британцы не смотрят этот фильм с Меган Маркл и другим не советуют: стыда не оберешься

Брак Меган Маркл и принца Гарри положил конец актерской карьере девушки. Впрочем, нельзя сказать, что герцогиня Сассекская была успешной и востребованной в этой профессии.

В 2006 году Меган появилась в нашумевшем американском сериале «CSI: Место преступления Нью-Йорк». Будущей жене принца Гарри досталась роль сексапильной горничной Вероники Перес, которая прибиралась исключительно в откровенных нарядах. Среди ее клиентов были только богатые мужчины, с которыми героиня крутила бурные романы. После убийства одного из них Вероника становится первой подозреваемой.

Британцы не жалуют актерские работы Маркл, а эту вообще считают ее главным позором после замужества с несчастным Гарри. Подданных Соединенного Королевства можно понять, ведь где это видано, чтобы монаршая особа позволила себе появляться в столь вульгарном и постыдном образе. Роль Вероники Перес, по их мнению, даже хуже, чем в «Форс-мажорах». Там Меган сыграла сексуальную сотрудницу юридической фирмы. В «Форс-мажорах» у Маркл есть откровенные сцены, которые нанесли психологическую травму принцу Гарри.