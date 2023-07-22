Бриджит Джонс выходит замуж: фото молодого жениха никого не оставит равнодушным

Рене Зеллвегер прославилась на весь мир после выхода романтической комедии «Дневник Бриджит Джонс». Личная жизнь актрисы, как и у ее героини, складывалась непросто. Но недавно 54-летняя звезда, наконец, обрела свое счастье.

В 2021 году в прессе появилась информация, что Рене встречается с телеведущим Энтом Энстидом. Через некоторое время пара подтвердила отношения, а сегодня влюбленные готовятся к свадьбе. Пока никаких подробностей о грядущем торжестве нет: Рене и Энт все держат в строжайшем секрете. По слухам, на свадьбу пригласят только самых близких.

Зеллвегер завидуют многие женщины, ведь Энстид на десять лет моложе. К тому же он настоящий красавец: статная фигура, мужественное лицо, благородная седина.

Для Рене это будет второй брак. Несколько лет назад актриса была замужем за кантри-исполнителем Кенни Чесни. Однако уже через четыре месяца Зеллвегер подала на развод. Также она была помолвлена с Джимом Керри и состояла в отношениях с Брэдли Купером.