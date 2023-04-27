Брэд Питт и рядом не стоял: будете шокированы, увидев самого красивого мужчину планеты

Далеко не каждая встанет в очередь за таким красавцем.

Можно бесконечно спорить об идеалах красоты, но большинство женщин по всему миру сходятся во мнении о том, что самый привлекательный мужчина на земле — это Брэд Питт. Пора посмотреть правде в глаза: голливудский актер не попал даже в тройку первых красавцев планеты.

Это стало очевидным после заявления Джулиана Де Сильвы. Казалось бы, как один человек может решить за прекрасных дам, но мнение специалиста имеет особый вес. Все потому, что он известный пластический хирург в Лондоне, а значит, точно знает толк в красоте.

Специалист отметил, что первый красавец на земле — это актер Реге-Жан Пейдж. Его «идеальность» достигает 93,65% — все из-за правильных черт лица, глубоких карих глаз и выразительной формы губ. Подкачал разве что нос британца, ведь он получил довольно низкий балл.

На втором месте среди секс-символов расположился Крис Хемсворт. После него идут Майкл Би Джордан и Гарри Стайлс. А вот бывший супруг Анджелины Джоли, как это ни странно, и рядом не стоял.