Брэд Питт бежал как от огня: кого на самом деле прочили на роль культовой миссис Смит

На съемках картины «Мистер и миссис Смит» между голливудскими секс-символами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом разгорелся страстный роман с продолжением. Но актеры могли никогда не встретиться, ведь изначально на их роли претендовали совсем другие артисты.

Так, компанию Питту должна была составить Николь Кидман. Но звезда мюзикла «Мулен Руж» отказалась от участия в проекте из-за своей занятости. Брэд, расстроенный ее уходом, заявил, что тоже не станет сниматься в фильме. Выбор партнерши был для Питта принципиальным вопросом, и ни с кем другим, кроме Николь, актер работать не хотел.

Впрочем, продюсеры вскоре утвердили Анджелину Джоли на ключевую роль, и Брэд с радостью вернулся. Он тогда еще не знал, что эти съемки круто изменят всю его жизнь.

Кстати, самого мистера Смита мог сыграть легендарный Джонни Депп. А роль его горячей супруги помимо Кидман могли воплотить Кейт Бланшетт и Кэтрин Зета-Джонс. Нет сомнений, что они блестяще справились бы со своей задачей, но тогда не было бы никакой пары под названием «бранджелина» с ее головокружительными взлетами и падениями.