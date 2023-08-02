Братом Стоцкой оказался известный актер: женщины сходят по нему с ума (фото)

Анастасия Стоцкая не скрывает, но и лишний раз не афиширует тот факт, что может похвастаться родственными связями с известным актером. Звезда мюзиклов приходится сестрой красавчику, о котором мечтают миллионы женщин по всей стране.

Речь идет о Павле Майкове, которого многие зрители знают по роли Пчелы из сериала «Бригада». У талантливого артиста и певицы одна мама — Анна Майкова. Сына художница родила в первом браке, а вот дочь — во втором.

В Сети ходят слухи, что брат и сестра не ладят друг с другом. Якобы Майков не может скрыть зависть по отношению к сестре, которая, в отличие от него, покорила отечественный шоу-бизнес быстро и легко. Павлу же пришлось немало постараться, чтобы обрести всероссийскую славу.

Впрочем, родственники эти домыслы опровергают. Звезды не раз говорили, что не испытывают неприязни друг к другу и остаются в хороших отношениях.