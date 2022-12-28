«Брат» против «Брата 2»: за что Сухоруков затаил обиду на покойного Сергея Бодрова

Фильмы «Брат» и «Брат 2» принесли исполнителям главных ролей бешеную популярность. Сергей Бодров и Виктор Сухоруков отлично сыграли родных братьев, таких разных и неоднозначных персонажей. Однако за кадром актеры не были сильно дружны. Их связывали рабочие и крепкие приятельские отношения, но не более того. Во время съемок они не разговаривали по душам, никогда не отдыхали за одним столом и не прогуливались по городу.

Лишь однажды Бодров позволил себе выйти на откровенный разговор с Сухоруковым. Это произошло во время работы над «Братом 2». Сергей тогда признался, что хочет снимать кино и даже поинтересовался у Виктора, пойдет ли тот к нему сниматься. Сухоруков без раздумий ответил: «Конечно!»

Однако когда Бодров начал режиссерскую карьеру, то так и не соизволил пригласить своего экранного брата на съемки. Из-за обещания, которое тот не сдержал, Сухоруков тогда сильно на обиделся на Сергея.

За свою жизнь Бодров успел снять всего один фильм «Сестры» с Оксаной Акиньшиной в главной роли, как пишет «Экспресс газета ». Он погиб во время работы над картиной «Связной» в 2002 году. Вполне возможно, что, не пригласив Сухорукова сниматься, Бодров спас ему жизнь.