Брат-преступник: гляньте, кого много лет скрывала красавица Наталья Водянова (фото)

Топ-модель и звезда мирового подиума Наталья Водянова нечасто рассказывает о родственниках. Порой она упоминает о своих сестрах, а вот о двоюродном брате старается не распространяться. И на это есть свои причины.

Оказывается, у Сергея Водянова криминальное прошлое. Он провел в тюрьме больше 15 лет и вышел на свободу в 2019 году. У Сергея был срок за многократные грабежи и кражи. После освобождения Водянов решил не обращаться за помощью к своей звездной сестре. Он жил в хостеле на окраине городе и питался шаурмой. Ситуацию усложняло и то, что мужчину не хотели брать на работу из-за его «темного» прошлого.

По многочисленным слухам, Наталья уже давно избегает общения с родственниками со стороны отца, поэтому она не поддерживает с братом никаких отношений. Сам Сергей говорил, что уважает сестру за ее успех, но кровная связь с ней его тяготит. Даже за решеткой ему постоянно напоминали, чей он брат.

У Водянова нет никаких общих черт с именитой сестрой. На фоне модели он выглядит как ее отец или дедушка. Но это неудивительно, учитывая его жизненную ситуацию.