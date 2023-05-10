Брат похож на Игоря Верника как две капли воды: убедитесь сами

Игорь Верник построил успешную актерскую карьеру, а также успел поработать и ведущим. Его брат-близнец Вадим всегда оставался в тени, а ведь его деятельность тоже связана с публичностью.

На первый взгляд кажется, что Верники совершенно не похожи на друг на друга. Причина в том, что Вадим полностью облысел, также он не может похвастаться такой же голливудской улыбкой, как у Игоря. Но во всем остальном братья похожи как две капли воды: черты лица, фигура, разрез глаз. Если немного присмотреться, то родство Игоря и Вадима будет очевидным.

На самом деле Верники являются двойняшками, а не близнецами, поэтому они не точные копии друг друга. Игорь старше брата на 15 минут, и свое лидерство он сохранил по сей день. Будущий шоумен рос общительным, более эмоциональным и активным, чем Вадим. Младший же всегда отличался спокойствием и рассудительностью.

Характеры предопределили их профессии. Игорь светился в популярных фильмах и передачах, а Вадим — в малоизвестных программах о культуре. Поэтому старшего знает вся страна, а младшего — лишь узкий круг людей.