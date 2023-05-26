Брат Гурцкой произнес жуткие слова на похоронах: говорил на грузинском, поэтому не все поняли

Мужа Дианы Гурцкой похоронили 24 мая, но разговоры о трагедии не прекращаются уже несколько дней. Появились новые подробности траурной церемонии. Известно, что безутешную певицу сопровождали самые близкие люди, а также охранники. Широкоплечие мужчины делали все, чтобы уберечь артистку от нежелательного внимания.

Также звезду поддерживал ее брат. Для Роберта Гурцкого смерть Петра Кучеренко стала большим ударом. В соцсетях он отмечал, что не представляет, как жить дальше. Во время прощания с политиком родственник знаменитости постоянно повторял одну и ту же фразу на грузинском языке, пишет портал Woman.

«Лучше бы меня сегодня хоронили», — шептал Гурцкой. От этих слов даже у самых черствых людей дрогнет сердце.