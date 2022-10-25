Спасла московская прописка: правда о браке Меньшове и Алентовой ошарашит любого

Артисты далеко не всегда были идеальной парой.

Вера Алентова и Вера Алентова считались одной из самых образцовых пар СССР. Талантливые кинематографисты привлекали внимание миллионов граждан. Однако мало кто догадывался о их расставании и о том, что стало причиной воссоединения пары.

Как оказалось, после первых 10 лет совместной жизни знаменитости решили разойтись. По словам Меньшова, они уже «сидели друг у друга в печенках» и не представляли, как будут жить дальше вместе. Поэтому он сразу же согласился на предложение Алентовой расстаться.

Однако полностью расстаться им не удалось. Супруги решили не разводиться, так как это могло сказаться на карьере. К тому же из-за развода Меньшов мог лишиться московской прописки, что тоже помешало бы ему снимать фильмы в столице. Виделись же артисты регулярно, ведь воспитывали общую дочь Юлю, которая скоро должна была пойти в первый класс.

В итоге 1 сентября после торжественной линейки Алентова позвала мужа домой. Она поняла, что их чувства за несколько лет врозь не угасли, поэтому они смогут жить вместе.

«Любовь наша чистая, глубокая, сильная не умерла, она просто устала», — вспоминала артистка.

Пара воссоединилась и больше уже не расставалась. Супруги в общей сложности прожили вместе почти 60 лет и воспитали дочь Юлию и двух внуков, Андрея и Таисию.