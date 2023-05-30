Божественно красив: при виде сына Рыбина и Сенчуковой начинает кружиться голова

Виктора Рыбина трудно назвать секс-символом, да и Наталья Сенчукова никогда не была первой красавицей отечественной эстрады. Несмотря на это, сын супругов Василий вырос настоящим мачо.

Рыбин-младший также музыкант: он выступает в составе собственной рок-группы. Это не мешает звездному наследнику проводить много времени в спортзале. Василий признается, что следит за своей фигурой и мечтает обрести тело воина.

Его накачанные мышцы никого не оставляют равнодушным. К тому же юноша отличается идеальными чертами лица, что делает его мечтой всех женщин. Поклонницы как один твердят: Василий точно одержал бы победу в конкурсе на звание самого красивого мужчины на планете, ведь от одного только взгляда на него начинает кружиться голова.