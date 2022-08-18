Боятся одиночества: эти 3 женщины Зодиака не могут без мужчин

Любовь, безусловно, является важной частью нашей жизни, но иногда в стремлении ее заполучить люди доходят до крайности. Многие готовы вступить в романтический союз с первым понравившимся человеком, лишь бы не оставаться в одиночестве. Астрологи рассказали, женщин каких знаков зодиака можно назвать зависимыми от отношений – когда рядом нет мужчины, они впадают в тоску и депрессию.

Рыбы

Представительницам водного знака страшно плыть по жизни в одиночестве – они нуждаются в партнере и защитнике, в том, кто способен взять на себя решение проблем и бытовых трудностей. Комфортнее всего эмоциональные и ранимые Рыбки чувствуют себя под теплым крылом избранника. Когда рядом есть надежный, верный, любимый и любящий мужчина, на душе у уроженки этого знака становится легко и спокойно.

В отсутствие отношений женщина-Рыбы ощущает себя слабой, беззащитной, одинокой.

Она стремится поскорее избавиться от этого неприятного чувства, а потому может начать встречаться с первым же приглянувшимся мужчиной в надежде, что это будет Тот Самый.

Весы

Женщины, рожденные под знаком Весов, с молодых лет отличаются красотой, обаянием и шармом. Они притягивают к себе восхищенные взгляды мужчин, купаются в их внимании и красивых ухаживаниях. Все это повышает самооценку представительниц воздушного знака, возвышает их в собственных глазах и толкает на самые смелые поступки.

Когда же по какому-то стечению обстоятельств в жизни женщин-Весов не присутствует ни постоянного партнера, ни толпы воздыхателей, они впадают в депрессию.

Весам не хочется наряжаться, прихорашиваться, выходить в свет, – какая разница, если этого все равно никто не оценит? Когда же на горизонте появится новый кавалер, Весы сразу воспрянут духом.

Близнецы

Дамы, появившиеся на свет под знаком Близнецов, часто не могут определиться, чего же они хотят на самом деле. С одной стороны, они очень свободолюбивы и не хотят, чтобы кто-то предъявлял на них свои права. С другой же, они нуждаются в мужском внимании, словно в кислороде, а потому обожают флирт, заигрывания, романтические авантюры. Можно сказать, что мужчины нужны девушке-Близнецу для того, чтобы чувствовать себя желанной, утолять жажду свежих эмоций и наслаждаться красивыми ухаживаниями.