Боярский запрещал сыну жениться, но тот актера не послушал: что не так с невестой

Михаил Боярский всегда совал нос в дела своих детей. По слухам, именно он поспособствовал тому, чтобы его дочь Лиза рассталась с Данилой Козловским. Сыну артиста Сергею также досталась щедрая порция отцовского негодования.

Наследник звезды влюбился так сильно в свою Екатерину, чтобы был готов жениться на ней, когда еще учился в 10-м классе школы. Новобрачным пришлось ждать совершеннолетия. И столкнуться с крайне негативной реакцией д’Артаньяна на свои планы.

Тот считал, что его отпрыск слишком торопится начать взрослую жизнь. И полагал, что в столь юном возрасте риск сделать неправильный выбор особенно высок. Сергей не слушал доводы родителя. К тому же долго размышлять на тему о том, жениться или нет, времени не было. Пассия Боярского-младшего забеременела.

Все запреты на свадьбу автоматически спали. Сегодня актер души не чает в снохе, которая сумела сделать его сына по-настоящему счастливым. Пара вырастила двух дочерей и ни разу не была замечена в публичных скандалах.