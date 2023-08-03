Боярский так спел свой хит, что никто не услышал важную фразу правильно

Михаил Боярский представил свою композицию «Городские цветы» в 1983 году. Песня, прозвучавшая в картине «Куда он денется!», сразу же понравилась публике СССР, но лишь спустя годы фанаты узнали, что неправильно слышали строчки лирического хита.

Дело в том, что дикцию Боярского сложно назвать эталонной. Из-за фирменной хрипотцы он нередко вводит в заблуждение поклонников. Например, в припеве композиции он поет «вот опять я кpичу вам сквозь грохот и дым». Но многие поклонники слышали совершенно другие слова.

Фанаты не сомневались: артист произносит «я кричу вам сквозь рокот беды». Из-за драматического настроения песни они не догадывались об ошибке и в течение многих лет были уверены в своей правоте. Ситуация изменилась только тогда, когда им стал доступен текст песни, а они смогли сравнить его с исполнением звезды «Трех мушкетеров».