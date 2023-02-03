Боярский не допустил свадьбы дочери: вы удивитесь, кто ему так не понравился

Лиза Боярская стала супругой Максима Матвеева в 2010 году. Счастливые супруги воспитывают двоих сыновей и давно считаются одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. При этом Матвеев был далеко не первым артистом, который захотел стать супругом Боярской.

Как оказалось, в студенческие годы у артистки был роман с Данилой Козловский. Они вместе учились в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, где на сцене нередко играли влюбленных. Со временем это переросло в настоящие чувства, а однажды Козловский решил сделать Боярской предложение руки и сердца.

Сама Лиза была готова стать женой возлюбленного, но ее отец воспротивился этой паре. Он запретил дочери встречаться с Козловским, так как посчитал его бесперспективным артистом и относился к нему с недоверием. Будущая звезда экрана не решилась ослушаться отца, но долго не могла пережить болезненное расставание.

Со временем же Боярский признал свои заблуждения, но было уже поздно. Козловский был женат на Уршуле Малка, а Боярская уже познакомилась с Максимом Матвеевым, который покорил ее сердце.