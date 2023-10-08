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Боярская и рядом не стояла: мать Матвеева заставила россиян потерять дар речи

8 октября 2023 08:15
Боярская и рядом не стояла: мать Матвеева заставила россиян потерять дар речи

Красоте пожилой женщины можно только позавидовать.

Максим Матвеев является одним из главных секс-символов отечественного кино. Звезда картин «Стиляги», «Тульский Токарев», «Тариф „Новогодний“», «Август. Восьмого» и «Анна Каренина», он нашел себе возлюбленную под стать. С эффектной Елизаветой Боярской актер вместе уже более десяти лет. Пара воспитывает двоих сыновей.

Матвеева всегда окружало множество красавиц. И главная из них — его мама, филолог Людмила Владимировна. Женщине пришлось в одиночку воспитывать сына, так что артист вдвойне благодарен родительнице. Пенсионерка ведет непубличный образ жизни, однако Максим все-таки радует поклонников совместными снимками с матерью. Людмила Владимировна покорила подписчиков своего отпрыска.

«Какая у вас молодая мама», «Красавица», «Очень похожи! Порода видна», «Невероятная красотка», «Мамин сынуля», «Вот откуда вы такой красивый — от мамы», — пишут восторженные фанаты в комментариях.

Боярская и рядом не стояла: мать Матвеева заставила россиян потерять дар речи
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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