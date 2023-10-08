Боярская и рядом не стояла: мать Матвеева заставила россиян потерять дар речи

Максим Матвеев является одним из главных секс-символов отечественного кино. Звезда картин «Стиляги», «Тульский Токарев», «Тариф „Новогодний“», «Август. Восьмого» и «Анна Каренина», он нашел себе возлюбленную под стать. С эффектной Елизаветой Боярской актер вместе уже более десяти лет. Пара воспитывает двоих сыновей.

Матвеева всегда окружало множество красавиц. И главная из них — его мама, филолог Людмила Владимировна. Женщине пришлось в одиночку воспитывать сына, так что артист вдвойне благодарен родительнице. Пенсионерка ведет непубличный образ жизни, однако Максим все-таки радует поклонников совместными снимками с матерью. Людмила Владимировна покорила подписчиков своего отпрыска.