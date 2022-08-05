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«Бояре смеются над рабами»: Галкин и Якубович довели россиян насмешками

5 августа 2022 17:05
«Бояре смеются над рабами»: Галкин и Якубович довели россиян насмешками

Пользователи сети не стали скрывать своего мнения.

Максим Галкин и Леонид Якубович столкнулись с критикой зрителей после того, как телеведущие неосторожно высказались в адрес программы «Поле чудес».

Якубович стал героем шоу «Сегодня вечером», где вместе с супругом Аллы Пугачевой обсудил свое знаменитое шоу. В рамках выпуска знаменитости не поскупились на критику, а Якубович даже в шутку назвал игроков «Поле чудес» больными шизофренией.

«Девять взрослых человек с образованием по буквам угадывают слово... Это шизофрения», — смеется телеведущий.

Зрители не оставили без внимания откровения телеведущего. Многие осудили Якубовича и Галкина за резкие высказывания в адрес обычных зрителей и поклонников программы.

«Бояре смеются над рабами», «Отвратительно слышать это», «Как-то обидно он о людях отзывается и о передаче, в которой сам столько лет», — делятся мнением пользователи сети.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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