Боялся ее до судорог: откровение сына Любови Полищук заставит вздрогнуть

Целеустремленная, яркая и амбициозная Любовь Полищук, казалось, приносила праздник в любую компанию. Она сразу притягивала к себе внимание и всегда стремилась к новым знакомствам. Но близкие знали и другую сторону характера импульсивной актрисы. С недостатками матери хорошо познакомился ее сын Алексей Макаров.

Когда он появился на свет, актрисе было всего 20 лет. Их брак с артистом Валерием Макаровым сотрясали постоянные скандалы, которые в итоге и привели к разводу. Полищук переехала в столицу, где начала активно строить карьеру. Алексей же учился в интернате и остро ощущал нехватку тепла и заботы.

Когда Любовь вышла замуж во второй раз за художника Сергея Цигаля, Алексей переехал к ним. Он помогал ухаживать за родившейся младшей сестрой, но отношения с отчимом не сложились. Мужчина часто применял силу, наказывая подростка, а Полищук предпочитала не вмешиваться. Сама она воспитывала сына по-своему — в строгости и регулярных ссорах, в которых переходила на крик. Позже Макаров вспоминал, что боялся в эти моменты мать до судорог. Только став взрослым, он понял, что актриса кричала от страха за него, не понимая, какое будущее ждет сына. Неосознанно Алексей перенял от нее эту привычку и сам замечает до сих пор, как повышает голос в разговоре.