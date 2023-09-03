Боялась и даже ненавидела: собственный сын изводил Полищук за закрытыми дверями

В личной жизни звезд страсти порой кипят сильнее, чем на экранах. Например, Любовь Полищук страдала от непростых отношений с собственным сыном. Чем старше становился звездный наследник, тем сильнее пугал артистку.

С Валерием Макаровым знаменитость развелась, когда их общему сыну Алексею исполнилось четыре года. Воспитанием отпрыска актриса не занималась. Сначала она переложила ответственность на плечи бабушки, а затем — на сотрудников интерната.

Со своим ребенком Любовь Григорьевна изредка виделась по выходным, и эти встречи становились для нее тяжелым испытанием. Мальчик изводил родительницу тем, что все больше напоминал своего отца. К тому же он был трудным подростком — Полищук с ужасом думала о том, что ее отпрыск вытворит на этот раз.

В какой-то момент она возненавидела собственное дитя. Не зная, как совладать с отчаянием и страхом, звезда «Моей прекрасной няни» повышала голос на Алексея. Об этом он рассказал в студии шоу «Однажды...».