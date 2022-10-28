Боролась пять лет: молитва помогла Проскуряковой победить «болезнь»

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев стали мужем и женой в 2010 году. Певица не раз признавалась, что мечтает о детях, но наследница знаменитостей Вероника появилась на свет только спустя пять лет. Как оказалось, годы ожидания стали большим испытанием для супругов.

По словам Проскуряковой, практически сразу после свадьбы она начала слышать вопросы о близких по поводу наследников. Подобный интерес очень нервировал и ее, и Николаева, ведь они понимали, что отсутствие детей воспринимается публикой как аномалия.

«Если поженились, а детей нет... Это болезнь», — признавалась артистка в беседе с порталом Sb.by .

Несколько лет артистка потратила на то, чтобы забеременеть. Она ходила к специалистам и молилась, чтобы как можно скорее стать мамой, даже едва не потеряла надежду. Но в 2015 году Проскурякова вдруг поняла, что беременна, а осенью 2015 года у артистов родилась долгожданная дочь.