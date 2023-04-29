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Борется с тяжелым недугом и не только: как живет бунтарь из «Трех метров над уровнем неба»

29 апреля 2023 18:30
Борется с тяжелым недугом и не только: как живет бунтарь из «Трех метров над уровнем неба»

Знаменитость известен своей добротой и отзывчивостью.

Марио Касас известен российскому зрителю благодаря мелодраме «Три метра над уровнем неба». Обаятельный артист влюбил в себя миллионы фанаток по всей стране, но мало кто из них знает, как складывается жизнь артиста вне ковровых дорожек и вспышек фотокамер.

Как оказалось, Касас стремится не только наслаждаться своим успехом, но и помогать нуждающимся. В течение многих лет он является участником фонда музыканта Хосе Каррераса, который борется с лейкемией у детей. Звезда кинематографа регулярно отчисляет немалые суммы на помощь тяжелобольным и старается рассказывать об инициативах благотворителей.

Борется с тяжелым недугом и не только: как живет бунтарь из «Трех метров над уровнем неба»

Свободное время артист посвящает семье и спорту. Касас не раз признавался, как ценит своих близких, с которыми проводит все праздники и знаменательные даты.

При этом свою вторую половинку артисту так и не удалось встретить. Несмотря на любовь поклонниц по всему миру, он так и не нашел свою избранницу, но уверен, что в ближайшее время ему обязательно повезет.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Три метра над уровнем неба», 2010
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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