«Бондарчук уже ухаживал»: экс-супруга проговорилась о романе с Мазаевым

53-летняя Светлана Бондарчук призналась, что у нее был короткий роман с Сергеем Мазаевым. С будущим лидером группы «Моральный кодекс» Светлана познакомилась, когда сама была студенткой. Импозантный музыкант, который был старше Светланы почти на 10 лет, красиво оказывал ей знаки внимания. Спустя много лет Бондарчук описывает те отношения как «гастрономический роман», так как певец не жалел денег на избранницу и приглашал ее в дорогие рестораны.

Светлана же была студенткой и не могла позволить себе подобные заведения. Поэтому была очарована щедростью и великодушием Сергея. Кроме того, он часто играл для нее на саксофоне. Правда, судя по всему, Федору Бондарчуку такое внимание Мазаева не нравилось — к тому времени он как раз влюбился в Светлану.

«Бондарчук уже ухаживал», — проговорилась она в YouTube-шоу Надежды Стрелец .

Светлана смогла поступить мудро: она отдала предпочтение Бондарчуку, но не стала портить отношения с Мазаевым. Она предложила музыканту снять Федора в его клипе «До свидания, мама». Мужчины познакомились друг с другом и завязали многолетнюю дружбу.