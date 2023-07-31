Бондарчук уговорил Орбакайте сняться в стрингах: от кадров до сих пор пробирает до костей

Кристина Орбакайте слывет довольно скромной знаменитостью. Дочь Аллы Пугачевой почти никогда не принимала участие в откровенных фотосессиях и сценах. Однако еще на заре карьеры Кристина позволяла себе некоторые вольности.

В начале 90-х на малые экраны вышел клип Орбакайте «Позови меня». Это стильное и гламурное видео снял еще начинающий тогда режиссер Федор Бондарчук. Он уговорил артистку облачиться в откровенные наряды, обнажившие ее пикантные части тела. В одном из кадров отчетливо видны стринги певицы, которые она смело продемонстрировала. Такие моменты смутят даже видавшего виды зрителя.

Сегодня те времена в далеком прошлом. Орбакайте стала скромницей и не позволяет себе подобных фривольностей. А поклонники тем временем пересматривают ее легендарный клип с нескрываемым восторгом.