Бондарчук уговорил Орбакайте сняться в стрингах: от кадров до сих пор пробирает до костей
Дочь Примадонны позволила себе фривольность.
Кристина Орбакайте слывет довольно скромной знаменитостью. Дочь Аллы Пугачевой почти никогда не принимала участие в откровенных фотосессиях и сценах. Однако еще на заре карьеры Кристина позволяла себе некоторые вольности.
В начале 90-х на малые экраны вышел клип Орбакайте «Позови меня». Это стильное и гламурное видео снял еще начинающий тогда режиссер Федор Бондарчук. Он уговорил артистку облачиться в откровенные наряды, обнажившие ее пикантные части тела. В одном из кадров отчетливо видны стринги певицы, которые она смело продемонстрировала. Такие моменты смутят даже видавшего виды зрителя.
Сегодня те времена в далеком прошлом. Орбакайте стала скромницей и не позволяет себе подобных фривольностей. А поклонники тем временем пересматривают ее легендарный клип с нескрываемым восторгом.
«Классный клип, на все времена!», «Очень стильно, даже сегодня образы — огонь!», «Вернуться бы опять в детство и послушать бы в то время», — написали пользователи Сети под ностальгическим видео с Кристиной Орбакайте.