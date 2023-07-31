Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Бондарчук уговорил Орбакайте сняться в стрингах: от кадров до сих пор пробирает до костей

Бондарчук уговорил Орбакайте сняться в стрингах: от кадров до сих пор пробирает до костей

31 июля 2023 20:00
Бондарчук уговорил Орбакайте сняться в стрингах: от кадров до сих пор пробирает до костей

Дочь Примадонны позволила себе фривольность.

Кристина Орбакайте слывет довольно скромной знаменитостью. Дочь Аллы Пугачевой почти никогда не принимала участие в откровенных фотосессиях и сценах. Однако еще на заре карьеры Кристина позволяла себе некоторые вольности.

В начале 90-х на малые экраны вышел клип Орбакайте «Позови меня». Это стильное и гламурное видео снял еще начинающий тогда режиссер Федор Бондарчук. Он уговорил артистку облачиться в откровенные наряды, обнажившие ее пикантные части тела. В одном из кадров отчетливо видны стринги певицы, которые она смело продемонстрировала. Такие моменты смутят даже видавшего виды зрителя.

Сегодня те времена в далеком прошлом. Орбакайте стала скромницей и не позволяет себе подобных фривольностей. А поклонники тем временем пересматривают ее легендарный клип с нескрываемым восторгом.

«Классный клип, на все времена!», «Очень стильно, даже сегодня образы — огонь!», «Вернуться бы опять в детство и послушать бы в то время», — написали пользователи Сети под ностальгическим видео с Кристиной Орбакайте.

Бондарчук уговорил Орбакайте сняться в стрингах: от кадров до сих пор пробирает до костей
Фото: legion-media.ru, Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, @orbakaite_k / youtube.com
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше