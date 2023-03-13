Большего отвращения испытать невозможно: из чего сделали «лошадиное сердце» для «Игры престолов»

«Игра престолов» шокировала зрителей изобилием откровенных и жестоких сцен. Чего стоит эпизод, где беременная Дейнерис Таргариен поедала сырое лошадиное сердце, чтобы пройти испытание. Из чего был изготовлен этот жуткий «деликатес»?

Бутафорское сердце сделали из желатина, а кровь — из подкрашенного сахарного сиропа. Создатели картины пообещали Эмилии Кларк, что оно будет напоминать по вкусу мармеладных мишек, но на деле получился сладкий застывший джем. По словам актрисы, это было похоже на смесь недоваренных макарон с отбеливателем.

Во время съемок бедная Эмилия съела 28 таких «кровавых» сгустков, каждое из которых весило полтора килограмма. Так что эмоции на лице актрисы в этой жуткой сцене достоверные. Ведь Кларк, как и Матери Драконов, приходилось непрестанно преодолевать себя. После каждого такого «сердца» Эмилию тошнило, и ей подносили ведерко. До сих пор Кларк вспоминает этот съемочный день с содроганием и ужасом.