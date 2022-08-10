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«Больше всего жалею»: признание Собчак вышибло слезу у россиян

10 августа 2022 16:20
«Больше всего жалею»: признание Собчак вышибло слезу у россиян

Журналистка решила быть откровенной с фанатами.

Ксения Собчак растрогала подписчиков публикацией, посвященной ее отцу, Анатолию Собчаку. Дело в том, что прославленный политик, скончавшийся 20 лет назад, мог отпраздновать 10 августа свое 85-летие. По словам телеведущей, она до сих пор с сожалением и болью вспоминает обо всех упущенных беседах и о том, что считала развлечения важнее отношений с родителями.

«Больше всего жалею»: признание Собчак вышибло слезу у россиян

«Больше всего жалею, что в мои 16-17 иногда дискотека или мальчик из школы был важнее разговора с папой», — пишет Собчак в своем Telegram-канале.

Пользователи сети не оставили без внимания неожиданное признание телеведущей. В комментариях они выразили свои соболезнования знаменитости и попытались подержать ее.

«Это правда жизни», «Ксения, все было как надо. Не жалейте», «Ксюша, очень вас понимаю. Столько порывов спросить, рассказать...» — делятся мыслями поклонники.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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