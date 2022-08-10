«Больше всего жалею»: признание Собчак вышибло слезу у россиян
Журналистка решила быть откровенной с фанатами.
Ксения Собчак растрогала подписчиков публикацией, посвященной ее отцу, Анатолию Собчаку. Дело в том, что прославленный политик, скончавшийся 20 лет назад, мог отпраздновать 10 августа свое 85-летие. По словам телеведущей, она до сих пор с сожалением и болью вспоминает обо всех упущенных беседах и о том, что считала развлечения важнее отношений с родителями.
«Больше всего жалею, что в мои 16-17 иногда дискотека или мальчик из школы был важнее разговора с папой», — пишет Собчак в своем Telegram-канале.
Пользователи сети не оставили без внимания неожиданное признание телеведущей. В комментариях они выразили свои соболезнования знаменитости и попытались подержать ее.
«Это правда жизни», «Ксения, все было как надо. Не жалейте», «Ксюша, очень вас понимаю. Столько порывов спросить, рассказать...» — делятся мыслями поклонники.