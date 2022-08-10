«Больше всего жалею»: признание Собчак вышибло слезу у россиян

Ксения Собчак растрогала подписчиков публикацией, посвященной ее отцу, Анатолию Собчаку. Дело в том, что прославленный политик, скончавшийся 20 лет назад, мог отпраздновать 10 августа свое 85-летие. По словам телеведущей, она до сих пор с сожалением и болью вспоминает обо всех упущенных беседах и о том, что считала развлечения важнее отношений с родителями.

«Больше всего жалею, что в мои 16-17 иногда дискотека или мальчик из школы был важнее разговора с папой», — пишет Собчак в своем Telegram-канале.

Пользователи сети не оставили без внимания неожиданное признание телеведущей. В комментариях они выразили свои соболезнования знаменитости и попытались подержать ее.