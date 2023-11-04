Больше всего бесит Збруев: этот российский фильм — один из самых неоднозначных

Кинематограф 90-х подарил отечественным зрителям множество ярких, но сложных драм. Режиссеры и сценаристы старались показать реальную жизнь со всеми ее несчастьями и горестями. И если некоторые из этих работ оказались тепло приняты публикой, то другие до сих пор вызывают споры среди любителей кино.

Так, в 1993 году Дмитрий Астрахан представил публике картину «Ты у меня одна». История рассказывала о любовном треугольнике между инженером конструкторского бюро Евгением, его супругой Натальей и его давней знакомой Анной, которая уже больше 20 лет влюблена в главного героя. Анне удается построить успешную карьеру в Америке, и, приехав в Ленинград, она собирается завоевать сердце Евгения и забрать его с собой в Штаты. Но инженер выбирает жизнь со своей семьей, несмотря на бедность и отсутствие перспектив.

Зрители, обсуждая картину, разделились на два лагеря. И если части фанатов фильм понравился, то другие осыпали его критикой. Публике не понравились герои, а особенно Евгений в исполнении Александра Збруева, также их решения, общая гнетущая атмосфера и далеко не самый оптимистичный финал.