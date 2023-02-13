Больше россиянки о нем не мечтают: что стало с красавчиком из «Скорой помощи» (фото)

Американский сериал «Скорая помощь» стал громким хитом на российском телевидении. Захватывающий сюжет и обаятельные актеры покорили миллионы зрителей. А женская аудитория была особенно очарована доктором Джоном Картером, которого сыграл Ноа Уайли.

До «Скорой помощи» актер не был известен широкой публике. Но телехит, рассказывающий о жизни приемного отделения больницы Чикаго, сделал Ноа мировой звездой. Уайли покорил зрителей не только своим талантом и невероятным обаянием. К такому «доктору» мечтала попасть любая женщина.

Но сегодня, к огромному разочарованию поклонниц, 51-летний Ноа выглядит совсем не так, как в свои лучшие годы. Из красавчика с трепетным взглядом он превратился в заурядного мужчину с бородой и всклокоченными волосами. Также у актера появились залысины, а его лицо покрылось глубокими морщинами.

После прорыва «Скорой помощи» Уайли стал активно сниматься в сериалах и фильмах. На его счету роли в картинах «Донни Дарко», «Пираты силиконовой долины», а также в трилогии «Библиотекарь».