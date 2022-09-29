Больше не Сынулька из «33 квадратных метров»: во что превратился «Бочарик» за 25 лет

Актеру Андрею Бочарову, исполнившему роль Сынульки в ситкоме «33 квадратных метра» 56 лет, но Сынулька так и остался его самой яркой актерской работы.

Окончив школу, будущий актер поступил на факультет механики в Новосибирский государственный университет. В студенческие годы его страстью стал КВН. Там же за ним и закрепилось прозвище «Бочарик». В 1994 году Андрей Бочаров оставляет КВН, а в 1996-м присоединяется к команде «33 квадратных метров».

С начала 2000-х Бочаров начал заниматься озвучкой фильмов и роликов в Интернете. Его голос звучит в картинах «Бобро Поржаловать», «Мы — легенды», «Банда котиков» и «Мальчишник в Паттайе».

Сейчас актер ведет свой YouTube-канал, где выкладывает ролики на политические темы. У Андрея Бочарова двое взрослых детей – дочь Татьяна и сын Владимир.