Больше не Стриженова: наследница династии открестилась от фамилии

Младшая дочь Александра и Екатерины Стриженовых поделилась с подписчиками радостной новостью. Она опубликовала снимки в белом платье и заявила, что больше не является Стриженовой: теперь она носит фамилию мужа — Чурекова.

Пара провела скромную свадьбу в кругу самых близких друзей и родственников. Изысканное свадебное платье для церемонии создала тетя Александры, Виктория Андреянова.

Антон Чуреков и Александра встречались около восьми лет, прежде чем решили связать себя узами брака. Они вместе окончили МГУ, а затем пошли на магистратуру в МГИМО. Пару объединяют общие интересы и готовность разделить совместное будущее.

Родителей смена Сашей фамилии не расстроила: они абсолютно довольны выбором наследницы и благословили молодую пару. Екатерина Стриженова называет своего зятя идеальным, а Александр заявляет, что уже очень любит избранника дочери.