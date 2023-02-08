Больше не снимается: куда пропала дочь скончавшейся в 40 лет Евгении Брик

Единственная дочь Евгении Брик — 13-летняя Зоя Тодоровская — уже успела дебютировать в кино. Ранее она засветилась в двух сезонах сериала под названием «ОА», а также появилась в нескольких проектах своего отца — известного режиссера Валерия Тодоровского. Однако больше юная актриса не радует поклонников своими появлениями на большом экране.

После смерти любимой матери Зоя пропала с радаров. Вместе с отцом и бабушкой она живет в США и продолжает ходить в ту же самую школу, что и до страшной трагедии. В прошлом году Брик в возрасте 40 лет скончалась от онкологии, что стало большим шоком для широкой общественности.

Знакомые звездного семейства поведали в беседе с изданием «Комсомольская правда », что после гибели Брик ее дочь охладела к кино и решила взять паузу в съемках. Зоя больше не появляется на кастингах и отдает предпочтение занятиям музыкой. Между тем Тодоровский ранее отметил, что его дочь еще слишком юная, чтобы окончательно определиться с профессией.