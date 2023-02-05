Больше не рыжий ангелочек: гляньте, какой выросла дочь Джулианны Мур (фото)

Лив Хелен Фрейндлих — дочь рыжеволосой красотки Джулианны Мур и режиссера Барта Фрейндлиха. Недавно ей исполнилось 20 лет, и сходство со звездной мамой становится все очевиднее.

Рыжие волосы, утонченные черты лица и глубокий выразительный взгляд — в этой девушке не узнать веснушчатую малышку. Единственное отличие от звезды «Все еще Элис» — чуть более широкие скулы и заметно более бледная кожа.

Под чутким надзором мамы Лив пробует себя в модельном бизнесе и рекламе. Вместе они демонстрировали одежду американской марки J. Crew. А в прошлом году снялись для косметического бренда тональных средств Hourglass.

Лив Хелен строит карьеру актрисы. На ее счету пока две роли в фильмах отца. Это романтическая комедия «Доверься мужчине» и комедийная мелодрама «Нянька по вызову». В обеих картинах Лив сыграла маленьких детей — 4 и 8 лет соответственно.