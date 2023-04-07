В разы лучше Милохина: вот кто покорил сердце красотки Медведевой (фото)

Евгения Медведева ранее предпочитала скрывать личную жизнь от поклонников. Прежде ей приписывали роман с Даней Милохиным, но звезда уверяла, что они только друзья. Теперь же у фанатов не осталось сомнений: у фигуристки появился возлюбленный, и это точно не оскандалившийся блогер.

Серебряного призера Олимпийских игр в Пхенчхане заметили на футбольном матче «Динамо» вместе с малоизвестным фигуристом Дмитрием Чигиревым. Как пишет портал Sport24, на трибуне спортсмены вели себя далеко не как друзья. Они не скрывали теплых чувств друг к другу и заставили всех говорить о своем романе.

Фанаты Медведевой и раньше подозревали ее в связи с Чигиревым. Впервые их увидели вместе в феврале, когда звезда «Ледникового периода» проводила мастер-класс на катке ВДНХ. К слову, фигуристка пока не спешит давать официальные комментарии о том, что больше не одинока.