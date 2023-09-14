Больше не одинок: с кем в московской квартире ютится скрытный Корчевников

Телеведущему Борису Корчевникову уже под сорок, но мужчина остается холостым. Он по-прежнему живет с мамой и любимым домашним питомцем. Пушистого кота Степана артист нашел зимой на улице и не смог пройти мимо — забрал жить к себе. В социальных сетях шоумен нередко публикует снимки этого красавца.

Недавно у Бориса появился еще один квартирант. Набожный телеведущий пустил к себе жить мужчину, который остался без жилья. Корчевников активно занимается благотворительностью и не смог пройти мимо человека, который нуждался в помощи. Тем более что вести с кем-то совместную жизнь телеведущий так и не решился.

Любимая женщина у артиста так и не появилась. Сам он ранее сообщал, что любая потенциальная невеста должна пройти жесткую проверку от будущей свекрови. Пока сделать это никому не удалось, поэтому Борис остается одинок.