Больше не Кузя из «Универа»: Гогунский изменился до неузнаваемости

Виталий Гогунский прославился на всю страну ролью Кузи в сериале «Универ». В течение нескольких лет артист перевоплощался в студента Эдуарда Кузьмина и со временем стал ассоциироваться у публики именно с этим образом. Однако не так давно артист решился на кардинальные перемены во внешности и превратился в другого человека.

Так, на опубликованной в социальных сетях артиста фотографии Гогунский, который стал участником нового сезона шоу «Звезды в Африке», предстал в новом образе. Он отрастил волосы и полностью сменил стиль в одежде, что удивило его подписчиков. В комментариях фанаты осыпали его комплиментами, отметив, как он посвежел и выглядит теперь значительно моложе своих лет.

«Какой красавец», «Худеете? Стали выглядеть лучше», «Изменились и к лучшему», — пишут фанаты.

Многие также сравнили звезду экрана с музыкантом Джимом Моррисоном и главным героем сериала «Клон» Лукасом, но артист никак не отреагировал на комплименты фанатов.