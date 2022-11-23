Больше не красавчик-гардемарин: сильно сдавший Харатьян заставит вздрогнуть (фото)

Дмитрий Харатьян по праву считался одним из самых привлекательных актеров отечественного кино. Но, судя по всему, его время безвозвратно ушло.

Сегодня 62-летний артист уже не может похвастаться статусом красавчика-гардемарина. Недавно Харатьян засветился на съемочной площадке программы «Жизнь и судьба » с Борисом Корчевниковым. Вид знаменитости разочаровал многих поклонников. Актер сильно сдал: он выглядит одутловатым и заметно уставшим из-за мешков под глазами. К тому же звезда экрана обзавелся седой бородой и лишними килограммами, из-за чего выглядит старше.

О том, что Харатьян уже не тот, начали активно говорить еще в прошлом году. Тогда артист побывал на одном из светских мероприятий, где охотно позировал фотографам. Снимки, впоследствии появившиеся в Сети, вызвали оторопь интернет-пользователей. «Никто не молодеет», — сожалели фанаты об участи артиста, который, видимо, не планирует прислушиваться к критике в свой адрес и обращаться за помощью к специалистам.