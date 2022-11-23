Больше не красавчик-гардемарин: сильно сдавший Харатьян заставит вздрогнуть (фото)
Поклонники переживают за звезду экрана.
Дмитрий Харатьян по праву считался одним из самых привлекательных актеров отечественного кино. Но, судя по всему, его время безвозвратно ушло.
Сегодня 62-летний артист уже не может похвастаться статусом красавчика-гардемарина. Недавно Харатьян засветился на съемочной площадке программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым. Вид знаменитости разочаровал многих поклонников. Актер сильно сдал: он выглядит одутловатым и заметно уставшим из-за мешков под глазами. К тому же звезда экрана обзавелся седой бородой и лишними килограммами, из-за чего выглядит старше.
О том, что Харатьян уже не тот, начали активно говорить еще в прошлом году. Тогда артист побывал на одном из светских мероприятий, где охотно позировал фотографам. Снимки, впоследствии появившиеся в Сети, вызвали оторопь интернет-пользователей. «Никто не молодеет», — сожалели фанаты об участи артиста, который, видимо, не планирует прислушиваться к критике в свой адрес и обращаться за помощью к специалистам.