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Больше не холоп: ахнете, увидев преобразившегося Милоша Биковича

2 августа 2023 10:25
Больше не холоп: ахнете, увидев преобразившегося Милоша Биковича

Артист решился на кардинальное преображение.

Одной из главных ролей в карьере Милоша Биковича стала комедия «Холоп». В фильме Клима Шипенко он исполнил роль избалованного богача Гриши, который оказывается в инсценированном прошлом и перевоспитывается. И в продолжении ленты он вновь сыграет полюбившегося зрителям героя.

Так, сюжет «Холопа 2» будет строиться вокруг дочери чиновницы Кати, которая привыкла ни в чем себе не отказывать. Бикович же не сможет остаться в стороне от такой несправедливости и наглости и решит перевоспитать ее. Он отправит девушку, роль которой исполнила Аглая Тарасова, в прошлое, а сам перевоплотится в дворянина, который, судя по первому тизеру, захочет стать ее мужем.

Также в картине примут участие Кирилл Нагиев, Ольга Дибцева и другие прославленные артисты. А премьера продолжения одного из самых кассовых российских фильмов состоится 1 января следующего года.

Больше не холоп: ахнете, увидев преобразившегося Милоша Биковича
Фото: Legion-Media, кадр из тизер-трейлера к фильму "Холоп 2"
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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