Больше не герой-любовник: от красоты звезды «Зимней вишни» остались лишь воспоминания

Главной ролью в карьере Ивара Калныньша стала мелодрама «Зимняя вишня». Картина мгновенно прославила актера на весь СССР, и к нему приклеилось амплуа героя-любовника.

После «Зимней вишни» Ивар перевоплощался преимущественно в покорителя женских сердец. Зрители рукоплескали ему в «Тайнах семьи де Граншан» и других работах. Но сам артист не был счастлив от своей репутации. Из-за многочисленных поклонниц разрушился его второй брак с Аурелией Анужите, которая не могла справиться с ревностью.

Снимается артист и сегодня. После третьей свадьбы с Лаурой Магазниеце он перестал играть любовников, сконцентрировавшись на совершенно других ролях. И теперь, как отмечают поклонники, в артисте уже не узнать того самого Герберта, познакомиться с которым мечтали все женщины Советского Союза. Калныньш страдает от лишнего веса, а от его былой красоты не осталось и следа.