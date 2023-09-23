«Больше не буду отдавать детей»: Муцениеце выдвинула ультиматум Прилучному

После развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного именно мать воспитывает двоих наследников. Тимофей и Мия живут с артисткой в Москве, но стараются проводить как можно больше времени со вторым родителем. Однако Агата не всегда рада, когда бывший супруг забирает детей.

По словам звезды экрана, во время каникул с отцом, которые нередко проходят за границей, дети практически не выходят с ней на связь. Она неделями не может пообщаться с наследниками, из-за чего постоянно нервничает и переживает.

«Больше не буду отдавать детей на полтора месяца. Поняла, что такой график не годится», — рассказала знаменитость в YouTube-шоу «Честные будни».

Муцениеце даже предполагает, что Прилучный делает это специально. Но все же рассчитывает, что отсутствие связи лишь неудачное стечение обстоятельств, а артист не пытается заставить ее переживать.