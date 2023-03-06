Больше не аппетитная пышка: гляньте, что случилось с дочерью Джона Траволты

Дети прославленных актеров находятся под пристальным вниманием публики с самого рождения. Этой участи не избежала дочь Джона Траволты — Элла Блю.

В детстве девочка обладала пышными формами, из-за чего не раз становилась объектом насмешек со стороны прессы и общества. Она даже возглавляла рейтинги самых некрасивых звездных детей. Свой лишний вес Элла Блю пыталась скрыть под мешковатой одеждой, но эти попытки оказывались тщетными — спрятать такие формы было невозможно.

Но спустя годы Траволта ошеломила публику своими чудесными метаморфозами. Из пухлой несуразной девочки Элла Блю превратилась в стройную и утонченную девушку. Она похудела, поменяла стиль одежды и даже стала выглядеть намного моложе, чем раньше.

Сегодня Элле Блю 22 года, и она очень похожа на своего именитого отца. К сожалению, ее матери нет в живых — актриса Келли Престон скончалась в 2020 году. Элла Блю Траволта пошла по стопам звездных родителей и уже начала сниматься в кино. Именно желание стать актрисой побудило в ней изменить свою внешность, что и привело девушку к потрясающим результатам.