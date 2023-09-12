Большая потеря для россиян: не стало любимой всеми звезды «Дяди Вани»

10 сентября 2023 года ушла из жизни заслуженная артистка России Мария Скуратова. Знаменитость прожила 90 лет. Долгие 65 лет она прослужила в Театре Российской Армии, сыграв множество замечательных ролей: Настенька в «Поднятой целине», Соня в «Дяде Ване», Рита Осянина в «А зори здесь тихие», Анфуса Тихоновна в «Волках и овцах» и другие.

Потомственная актриса и дочь антрепренера Морица Шлуглейта, она с детства знала, кем станет в будущем. После окончания училища им. Б. В. Щукина в 1955 году Скуратова поступила на службу в театр. В кино артистка не снималась: всю себя отдавала театральным подмосткам, поэтому можно увидеть лишь телеспектакли с ее участием. Критики называли игру актрисы невероятно достоверной, считали ее символом реалистического и глубоко психологического театра. На сцене Мария Скуратова пользовалась большим уважением и любовью молодых коллег.

Сложилась и личная жизнь звезды сцены. Ее супругом был известный композитор Владимир Рубин, автор нескольких опер и ораторий, ушедший из жизни в 2019 году. Пара воспитала дочь Екатерину, выбравшую художественное ремесло. Внук Сергей также предпочел заниматься творчеством: молодой человек окончил консерваторию. Сообщается, что прощание со Скуратовой пройдет в Николо-Архангельском крематории.