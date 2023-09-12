Большая потеря для россиян: не стало любимой всеми звезды «Дяди Вани»
Скорбят все заядлые театралы.
10 сентября 2023 года ушла из жизни заслуженная артистка России Мария Скуратова. Знаменитость прожила 90 лет. Долгие 65 лет она прослужила в Театре Российской Армии, сыграв множество замечательных ролей: Настенька в «Поднятой целине», Соня в «Дяде Ване», Рита Осянина в «А зори здесь тихие», Анфуса Тихоновна в «Волках и овцах» и другие.
Потомственная актриса и дочь антрепренера Морица Шлуглейта, она с детства знала, кем станет в будущем. После окончания училища им. Б. В. Щукина в 1955 году Скуратова поступила на службу в театр. В кино артистка не снималась: всю себя отдавала театральным подмосткам, поэтому можно увидеть лишь телеспектакли с ее участием. Критики называли игру актрисы невероятно достоверной, считали ее символом реалистического и глубоко психологического театра. На сцене Мария Скуратова пользовалась большим уважением и любовью молодых коллег.
Сложилась и личная жизнь звезды сцены. Ее супругом был известный композитор Владимир Рубин, автор нескольких опер и ораторий, ушедший из жизни в 2019 году. Пара воспитала дочь Екатерину, выбравшую художественное ремесло. Внук Сергей также предпочел заниматься творчеством: молодой человек окончил консерваторию. Сообщается, что прощание со Скуратовой пройдет в Николо-Архангельском крематории.