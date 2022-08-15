Больной и обнищавший затворник: что стало с главной звездой сериала «Татьянин день»

В нулевых Артем Артемьев был звездой отечественного кинематографа. Актер засветился в таких популярных проектах, как «Татьянин день» и «Операция „Цвет нации“», но затем неожиданно пропал с экранов.

Такая участь выпала на долю многих актеров, которые теряли свою славу из-за невостребованности у режиссеров. Однако в случае с Артемьевым имели место другие, более серьезные причины. Карьера звезды пошла под откос из-за козней недоброжелателей.

Артемьев заявил , что его отравили, чем нанесли здоровью тяжкий вред. По словам артиста, шесть лет он не мог встать на ноги, его зубы и волосы выпали, а вес снизился до 40 килограммов. Постепенно состояние знаменитости начало улучшаться — он снова начал ходить, но о возобновлении карьеры не может быть и речи.

Сейчас актер ведет затворнический образ жизни, а его финансовое состояние оставляет желать лучшего. Возлюбленная Артемьева Валентина признается, что их положение бедственное, ведь они выживают лишь потому, что воруют еду в магазинах.