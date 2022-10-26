Больно смотреть: какой была последняя роль предателя Крамарова в России

Зрители не остались в восторге от фильма.

Савелий Крамаров уехал из СССР в 80-х годах. Переезду артиста предшествовали долгие годы без работы, а также весьма неудачные роли в кино. При этом после эмиграции в США он пытался вернуться в российское кино, но его опыт оказался весьма неудачным.

Так, последним фильмом артиста, в котором он принял участие, стала комедия «Русский бизнес», которую снял Михаил Кокшенов. Лента рассказывает о двух неудачливых бизнесменах, которые пытаются организовать «русское сафари», но сталкиваются с постоянными проблемами.

Помимо Крамарова и Кокшенова в фильме также снялись и другие знаменитые артисты: Семен Фарада, Наталья Крачковская, Раиса Рязанова. Однако громкие имена, как отмечают зрители, не помогли картине, которую многие считают весьма неудачной.

По мнению пользователей Сети, Кокшенову не удалось написать достаточно смешной сценарий и создать интересных персонажей. Поэтому актеры, несмотря на их талант, не смогли справиться с поставленной задачей. Особенно среди них выделяется Савелий Крамаров, для которого этот неудачный опыт оказался в итоге последним в карьере.