Больно смотреть: как сейчас выглядит Май Абрикосов из «Дома-2»

Май Абрикосов попал на знаменитую телестройку в 2004 году спустя всего пару месяцев после запуска шоу. Высокий обаятельный юноша с пышной гривой светло-русых кудрей не оставил равнодушными ни участниц, ни зрительниц. Тем более, что весенний псевдоним подходил ему куда больше, чем настоящее имя Роман Тертишный. Будучи актером по образованию, он понимал, какое впечатление производит на окружающих, и старался его только усилить. Май длительное время пытался строить отношения с Ольгой Николаевой, получившей псевдоним Солнце, а затем переметнулся к ее сопернице Алене Водонаевой.

Поклонники замечали, что со временем Абрикосов начал тяготиться проектом. Он не подчинялся требованиям, прямо грубил ведущим Ксении Собчак и Ксении Бородиной, некрасиво вел себя по отношению к другим участникам «Дома-2». В 2007 году его со скандалом выгнали на голосовании. Несмотря на то, что многие прежние герои реалити затем возвращались на шоу, Мая произошедшее сильно обидело, поэтому он больше не принимал участие в проекте. Сначала он пытался построить карьеру на ТВ и вел некоторые мистические шоу. Но затем уехал в деревню в Воронежской области и фактически стал отшельником.

Сейчас Май мало чем напоминает того одухотворенного юношу середины «нулевых». 42-летний Абрикосов выглядит даже старше своего возраста.

«Жизнь, конечно, потаскала», «Сильно изменился», «Постарел Абрикосов», — оставляют ему комментарии подписчики.

В соцсетях он известен тем, что критикует бывших коллег по «Дому-2»: особенно часто от него достается Собчак, Бородиной и Ольге Бузовой. Против Ольги он даже инициировал сбор подписей, чтобы ее не было на российской эстраде.