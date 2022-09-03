Болливуду на зависть: как сейчас живет актер-двоеженец из «Зиты и Гиты»

Дхарам Сингх Деол стал известен во всем мире благодаря фильму «Зита и Гита». Трогательная лента сделала артиста одним из самых известных в Индии. При этом его жизнь оказалась интереснее любого фильма.

Дело в том, что в 1980 году он женился на своей возлюбленной Пракаш Каур. Супруги жили в счастливом браке, но спустя несколько лет, когда Деол уже стал популярным, он вдруг решил завести еще одну семью. Знаменитость получил разрешения у брахманов и женился на своей второй избраннице Хеме Малини. Так он стал жить на два дома.

После успеха своих фильмов Дхарам решил сменить и профессию. Актер переквалифицировался в политики и попал в Индийскую народную партию. Однако СМИ тут же вспомнили историю с двумя супругами, что не поощряется в индийском обществе, из-за чего он так и не смог построить политическую карьеру. Также артист признавался, что со временем просто потерял интерес к этой работе.

Сейчас Деол, судя по его социальным сетям, продолжает сниматься в кино. Его можно увидеть во множество болливудских лент, где компанию ему составляют четверо из шести детей: два сына от первого союза и две дочери от второго решили пойти по стопам отца.