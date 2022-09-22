Болезнь, забвение и отказ от кино: судьба звезд «Альфа» расстроит россиян

Макс Райт, сыгравший Вилли, всегда воспринимался зрителями очень позитивно — умный, спокойный, всегда готовый встать на защиту своих близких герой не мог не импонировать. К сожалению, в середине 1990-х на актера одна за другой обрушились неприятности: сначала тяжелая болезнь, а затем проблемы со спиртным. Макс умер в 2019 году в возрасте 75 лет.

Энн Шедин, сыгравшая маму шумного семейства Кейт, долгое время после «Альфа» снималась в похожих комедийных ролях, но подобной известности больше так и не добилась. Сейчас 73-летняя актриса предпочитает проводить время с детьми и внуками, периодически лишь дает уроки актерского мастерства.

Линн в исполнении Андреа Элсон запомнилась многим как одна из самых рассудительных героинь сериала. Съемки в «Альфе» принесли ей семейное счастье — там она встретила своего мужа. Но актерскую карьеру в конце концов пришлось оставить, так как предложений почти не было. В итоге Андреа стала инструктором по йоге.

А сыгравший брата Линн, Брайана, Бенджи Грегори и вовсе решил почти сразу уйти из кино — настолько тяжело ему дались четыре года постоянных и изнуряющих съемок. Он решил посвятить себя службе на флоте и до 2005 года состоял в рядах ВМФ США, покинув их лишь по состоянию здоровья. Сейчас о нем почти ничего неизвестно.