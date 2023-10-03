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Киноафиша Статьи «Боль стала невыносимой: страдающий Ягудин повторил печальную судьбу Костомарова

«Боль стала невыносимой: страдающий Ягудин повторил печальную судьбу Костомарова

3 октября 2023 10:05
«Боль стала невыносимой: страдающий Ягудин повторил печальную судьбу Костомарова

Фигурист махнул рукой на свое здоровье.

Медики в один голос говорят: нужно тщательно следить за своим состоянием, пока не стало слишком поздно. Однако, заметив признаки недомогания, большинство людей не спешит к доктору, надеясь на авось. Халатным отношением к собственному организму отличаются и маститые спортсмены.

Алексей Ягудин много лет работал на износ, участвуя в многочисленных ледовых шоу. Однако поклонников олимпийского чемпиона ждет неприятная новость: фигурист вынужден взять паузу в карьере. Представление в Перми перенесли на весну из-за серьезных проблем со здоровьем у Ягудина.

Спортсмену предстоит операция на колено. Чемпион надеялся, что может обойтись без хирургического вмешательства, однако расчет не оправдался.

«Боль стала невыносимой», — рассказал Илья Авербух порталу Sports.

Продюсер ледовых шоу добавил, что Алексей Ягудин тянул с операцией до последнего.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com, социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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