Боится отца: 14-летняя дочь Полежайкина огорошила народ чудовищным откровением

Михаил Казаков, запомнившийся зрителям в образе Полежайкина из сериала «Папины дочки», не так давно пережил болезненный развод с женой. Актер заявил, что оказался не нужен молодой супруге Елене после того, как стал инвалидом. Приемная дочь артиста Виктория, услышав его версию, решила рассказать публике, как все было на самом деле.

Звездная наследница связалась с журналистами «Комсомольской правды » и огорошила чудовищным откровением о том, что боится отца. По уверению Виктории, Казаков после падения с 12-метровой высоты, в результате которого и получил серьезные травмы ног, подсел на запрещенные препараты. Дочь актера подчеркнула, что тем самым он хотел заглушить физическую боль, не понимая, что буквально сводит родных с ума.

По словам Виктории, доходило до того, что артист бегал по квартире с дрелью и, пытаясь просверлить стены, искал в четырехэтажном доме пятый этаж. Кроме того, он якобы поднимал руку и на жену, и на дочь. В результате девочке, опасавшейся того, что отец ночью попросту ее убьет, приходилось запирать дверь в своей комнате на замок.

«Было страшно засыпать», — отметила Виктория, уточнив, что если Казаков вдруг уходил из дома, то это было для нее невероятно радостным событием. Также звездная наследница поспешила заметить, что теперь ее отец наверняка будет оправдываться, однако у нее и у ее матери есть некий компромат, который может окончательно расставить все точки над «i».