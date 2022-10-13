Боится ее? Волкова из «Ворониных» выдала о вражде с тезкой все как есть

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова давно сделала себе имя в киноиндустрии. Артистка завоевала сердца поклонников и приняла участие в десятках проектов, однако некоторые зрители до сих пор путают ее со звездой «Краткого курса счастливой жизни» Екатериной Волковой.

По словам артистки, она давно знает об этой проблеме. Волкова даже пыталась познакомиться со своей тезкой, но актриса совсем не хочет общаться со звездой «Ворониных» и игнорирует ее.

«Мы с Катей Волковой не знакомы, она этого не хочет», — рассказывает знаменитость в эфире «Север-шоу ».

Как признается Волкова, возможно, коллега боится ее. Но артистка не видит в Волковой конкурентку, так как у них совершенно разные амплуа, поэтому режиссеры не приглашают их в одинаковые проекты. Сама актриса даже хотела бы поработать с тезкой, если представится подобный случай, ведь это кажется ей интересным.