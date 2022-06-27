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Богомолову не по карману: Собчак поделилась сокровенным

27 июня 2022 13:25
Богомолову не по карману: Собчак поделилась сокровенным

Как выяснилось, журналистка мечтает о редком розовом бриллианте.

Ксения Собчак решилась на сокровенное признание. Выяснилось, что у журналистки есть довольно дорогостоящая мечта, на которую она не может пока позволить себе потратиться. Речь идет о кольце с редким розовым бриллиантом. Цена на украшение не разглашается, но в Сети уже предположили, что оно стоит более миллиона рублей.

«Камни в отличие от денег не могут просто заморозить в банке», — кокетливо заметила Собчак в Telegram-канале.

Как считают пользователи соцсетей, таким образом Ксения намекнула супругу Константину Богомолову на ожидаемый подарок. Но художественному руководителю театра на Малой Бронной такое кольцо может оказаться не карману.

«Заодно еще купил лотерейный билетик и продал почку», — саркастично спрогнозировали действия Богомолова в Telegram-канале «Героиня Татлера».

Ранее стало известно, что если театральный режиссер за прошлый год заработал около 14,4 млн рублей, то Ксения может похвастаться доходами в 20 раз больше — в размере 295,3 млн. А значит, роскошное украшение она и сама может приобрести.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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